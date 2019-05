Vereins-Ikone Uwe Seeler knallhart: "Wir sehen den schlechtesten HSV der Geschichte"

HSV-Urgestein Uwe Seeler hat die HSV-Profis in einem Interview heftig kritisiert. "Wir sehen den schlechtesten HSV der Geschichte . Schon deshalb, weil er in der 2. Liga spielt", sagte er der Bild. Während der HSV im Endspurt um den Bundesligaaufstieg die Puste auszugehen scheint , bemängelt "Uns Uwe" die Charakterstärke der Mannschaft: " Ich glaube nicht, dass bei so einigen Spielern die Klasse reicht. Aber für mich ist das Schlimmste, dass da keine Mannschaft auf dem Rasen ist . Da hilft der eine dem anderen nicht. Ich sehe da kein Wir-Gefühl."

Zuletzt setzte es eine schallende 0:3-Heimpleite gegen Abstiegskandidat FC Ingolstadt . Nun steht das Spiel beim SC Paderborn an, welches die Hanseaten unbedingt gewinnen müssen, wenn sie noch auf den Aufstiegszug aufspringen wollen. Seeler drückt dem HSV weiterhin die Daumen: " Sie können es nur gemeinsam schaffen, das ist klar. Sie müssen sich nach so einer Klatsche wie gegen Ingolstadt berappeln . Sie brauchen Wille und Leidenschaft. Aber es ist eine andere Zeit, die Spieler sind anders. Herzblut kann man nicht einfordern, Herzblut ist eine Charakter-Frage."

"Wenn er jetzt in Paderborn gewinnt, ist Ruhe im Karton"

Trotz der Niederlage gegen den FC Ingolstadt hielt der HSV an Trainer Hannes Wolf fest. Für Seeler ist diese Entscheidung keine ganz gewöhnliche: „Das hätte auch anders ausgehen können. Nach so einer negativen Serie am Trainer festzuhalten, ist nicht alltäglich. Aber wenn er jetzt in Paderborn gewinnt, ist Ruhe im Karton.“