HSV-Legende Uwe Seeler hat vor dem Pokal-Halbfinale des Hamburger SV gegen RB Leipzig am Dienstag (20.45 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker) klare Prioritäten gesetzt. Ein Pokalsieg „wäre natürlich für die Stadt toll“, sagte der 82-Jährige gegenüber dem Nachrichtenportal sport1. „Der Aufstieg wäre aber wichtiger als alles andere, denn der HSV gehört in die Erste Liga, nicht in die Zweite.“