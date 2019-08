Sie alle haben einst mit Rafael van der Vaart beim Hamburger SV gespielt, und sie alle haben zu dessen Abschiedsspiel am 13. Oktober, 15 Uhr, im Hamburger Volksparkstadion zugesagt. Dort treffen sie auf ein nicht minder prominent besetztes internationales Team von Rafa-Weggefährten.

So wirst Du Co-Trainer

Der SPORTBUZZER ermöglicht einem HSV-Fan ein einmaliges Erlebnis. Thomas Doll trainiert Rafas HSV-Stars beim Abschiedsspiel. Der oder die Gewinner/in begleitet Doll durch den Tag, ist bei der Besprechung in der Kabine dabei und sitzt als Co-Trainer/in während der Partie auf der Trainerbank.

Um zu beweisen, dass Du das Zeug dazu hast, haben wir die folgende Aufgabe für Dich: Stelle hier aus den Namen aller HSV-Spieler, die für den 13. Oktober zugesagt haben, Deine Wunsch-Startelf zusammen und gib am Ende an, wie wir Dich erreichen können. Teilnahmeschluss ist Freitag, 20. September, 14 Uhr. Der Gewinner wird ausgelost und von uns benachrichtigt.

Natürlich kannst Du auch abstimmen, wenn Du nicht gewinnen willst. Gib in diesem Fall einfach am Ende keine Kontaktdaten an. Nach jeder Antwort siehst Du den aktuellen Zwischenstand, wer die Favoriten der anderen Teilnehmer sind.