Beim HSV aussortiert: Vasilije Janjicic wechselt zurück nach Zürich

Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic wechselt vom Hamburger SV zum FC Zürich. Der 20-Jährige unterschrieb beim Schweizer Erstligisten einen Dreijahresvertrag. Das gab der FCZ am Dienstag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. "Ich freue mich sehr, dass Vasi Erfahrungen im Ausland sammeln konnte und jetzt wieder zu uns zurückkehrt", erklärte Zürich-Präsident Ancillo Canepa in einer Pressemitteilung.

HSV: Janjicic spielte unter Hecking keine Rolle mehr

Bereits vor seinem Engagement in Hamburg spielte Janjicic ab seinem fünften Lebensjahr in Zürich und durchlief währenddessen auch diverse Schweizer Auswahlteams. Beim HSV spielte er zuletzt unter Trainer Dieter Hecking keine Rolle mehr. Seine Zeit beim HSV war generell nicht von Erfolg gekrönt: In 38 Pflichtspielen erzielte er null Tore.