HSV weiter ohne verletzten Josha Vagnoman - Trainer Tim Walter: "Müssen vorsichtig bleiben"

„Die Verletzung verheilt nicht so schnell, wie wir uns das wünschen würden“, sagte HSV-Trainer Tim Walter dem Hamburger Abendblatt über das Nachwuchstalent, dessen Platz Jan Gyamerah hinten rechts in der Viererkette übernommen hat. „Für den Jungen tut es mir am meisten leid. Er ist ungeduldig, er scharrt mit den Hufen. Aber wir müssen vorsichtig bleiben“, betonte der 45 Jahre alte Coach.