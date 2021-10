HSV verspielt Führung trotz Überzahl gegen Fortuna Düsseldorf - Prib fliegt nach Horror-Foul an Leibold

Ist das bitter für den Hamburger SV: Die Mannschaft von Trainer Tim Walter hat am Samstagabend im Zweitliga-Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Führung trotz Überzahl aus der Hand gegeben und nur ein 1:1 (1:0) erreicht. Es ist bereits das sechste Remis für den HSV in dieser Saison. Robert Glatzel (19. Minute) brachte die Gastgeber aus Hamburg in Führung. Die jederzeitig bissige Fortuna kam durch Robert Bozenik (72.) allerdings noch zum Ausgleich - und das in Unterzahl, weil ein Düsseldorfer zu bissig war: Edgar Prib wurde in der 25. Minute von Schiedsrichter Christian Dingert wegen eines Horror-Fouls an Tim Leibold vom Platz gestellt. Der Hamburger hatte dabei Glück, dass er nach kurzer Behandlung weiterspielen konnte.

