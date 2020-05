HSV verlängert Vertrag mit Offensiv-Talent Aaron Opoku bis 2024 - Leihe in Rostock endet

Zweitligist Hamburger SV hat Aaron Opoku langfristig an sich gebunden. Das Offensiv-Talent verlängerte am Montag seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2024. Der ursprüngliche Kontrakt des 21-Jährigen lief bis Ende Juni 2021. Derzeit ist er an den Drittligisten Hansa Rostock ausgeliehen. Er erzielte in 25 Spielen drei Treffer und gab fünf Torvorlagen.