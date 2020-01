Start der Rückrunde: Die 2. Liga im Hecking-Check – was macht die Spitze, was passiert im Keller?

Anderthalb Wochen nach dem teils spektakulären Rückrundenauftakt der Bundesliga legt an diesem Dienstag auch die 2. Bundesliga wieder los. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf kündigt sich Spannung bis zum Schluss an.

Was macht die Spitze?

Arminia Bielefeld, Hamburger SV, VfB Stuttgart: Die Topteams der Liga erarbeiteten sich in der Hinrunde einen zweifelhaften Ruf als "drei Fragezeichen". Denn sie eint vor allem fehlende Konstanz: Keiner aus dem Trio gewann mehr als die Hälfte seiner Spiele. Den besten Eindruck hinterließ die Arminia (34 Punkte), die sich dank ihrer Auswärtsstärke ganz oben festsetzte – vor der namhaften Konkurrenz. "Für mich ist die Arminia keine Überraschung", sagte Hamburgs Trainer Dieter Hecking, den die Kontinuität der Ostwestfalen beeindruckt, gegenüber dem SPORTBUZZER. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus hat aber auch eine Achillesferse: die Heimschwäche. Auf der Alm holte das Team in acht Spielen nur elf Pünktchen. Dazu kommt ein weiterer Faktor, denn: "Die Arminia hat jetzt auch etwas zu verteidigen. Sie schiebt gerne den Druck auf Stuttgart und den HSV. Aber Bielefeld ist jetzt genauso in der Verlosung", betonte Hecking.