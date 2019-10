Ex-Trainer Bruno Labbadia: So stehen die Chancen des HSV und VfB Stuttgart auf den Aufstieg

Es ist das Top-Spiel der aktuellen Saison in der 2. Liga: Der Hamburger SV empfängt den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag (13 Uhr – hier im SPORTBUZZER-Liveticker) zum Duell der Aufstiegs-Favoriten. Im Interview mit dem Portal t-online.de hat sich mit Bruno Labbadia nun ein ehemaliger Trainer der beiden Klubs zu Wort gemeldet – und die Chancen auf den Aufstieg des HSV und VfB, immerhin zurzeit Tabellen-Erster beziehungsweise -Zweiter, eingeschätzt. „Ich verfolge beide Teams intensiv, weil es in meiner Karriere wichtige Stationen waren. Mir haben beide Mannschaften viel Freude bereitet“, sagte der 53-Jährige. „Schade, dass beide in der 2. Liga spielen.“