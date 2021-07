HSV-Trainer Walter sieht trotz Sieg auf Schalke "Nachholbedarf" – Schonlau: Joker-Tor "kein Zufall"

Der Hamburger SV hat dem FC Schalke 04 die Rückkehr in die 2. Bundesliga kräftig vermiest. Der 3:1 (0:1)-Auswärtssieg in der Veltins Arena war spät erkämpft, letztlich nach Einschätzung fast aller Beteiligten aber nicht unverdient. "Was meine Spieler gemacht haben, war schon gut", freute sich Tim Walter gegenüber Sky. Der neue HSV-Trainer sieht indes trotz des letztlich deutlichen Erfolgs gegen den Bundesliga-Absteiger S04 "trotzdem noch Nachholbedarf" bei den Rothosen, wie er bei Sat.1 verriet. Sein Fazit: "Es war ein Anfang, nicht mehr". Anzeige

Der HSV war in Gelsenkirchen mit vier Neuzugängen um Abwehrchef und Kapitän Sebastian Schonlau und Mittelstürmer Robert Glatzel gestartet und hatte frühzeitig den Rückstand durch das Tor des Ex-Hamburgers Simon Terodde verkraften müssen. Dennoch zwangen die Hamburger den Schalkern mit zunehmender Spieldauer ihren Stil auf - und bewiesen Mut zur Offensive. "Du musst an dich glauben, und meine Spieler glauben an sich und den ein Stück weit neuen HSV", freute sich Walter über die gezeigte Leistung. Man sei auf einem guten Weg.

Walter lobt Heuer Fernandes: "Bewiesen, warum er im Tor steht" Der angriffslustige Spielstil der Hamburger hatte immer wieder auch zu brenzligen Situationen gefühlt, allerdings konnte der HSV sich auf Keeper Daniel Heuer Fernandes verlassen, der nach dem Abschied von Sven Ulreich (zurück zum FC Bayern) wieder die Nummer 1 ist. "Ferro hat (in den letzten Monaten, d. Red.) viel auf den Kopf gekriegt. Heute hat er bewiesen, warum er bei uns im Tor steht", sagte Walter, der seinen Spielern zwei Tage frei gab - nach dem für Samstag angesetzten Training. "Ich fordere von meinen Jungs, dass sie viel investieren. Das habe ich heute gesehen", so der Ex-Stuttgarter, der sein Team für den großen Aufwand lobte, den es betrieben hatte. Walter: "Die Jungs sind allgemein aufnahmefähig, sie haben immer Bock. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten."

Einer, der auch gegen S04 immer voran ging, war Kapitän Sebastian Schonlau, der im Sommer auch auf dem Zettel von Schalke stand, sich letztlich aber für den HSV entschied. Er hob besonders die drei eingewechselten Profis Sonny Kittel, Maximilian Rohr und Moritz Heyer hervor, die kurz vor Schluss das sehenswerte 2:1 herausgespielt hatten. "Es ist kein Zufall, dass drei eingewechselte Spieler für so ein Tor sorgen. Der Trainer hat immer an uns geglaubt, das hat er auch in der Halbzeit gesagt. Dass wir nicht nur elf Spieler haben, sondern eine ganze Menge mehr, hat man heute gesehen", so Heyer.