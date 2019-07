HSV-Profi Gotoku Sakai vor Transfer zu Vissel Kobe? Trainer Thorsten Fink bestätigt Interesse

Trainer Thorsten Fink will Außenverteidiger Gotoku Sakai von seinem ehemaligen Klub Hamburger SV nach Japan holen. Der Hamburger Morgenpost bestätigte der Coach, der seit Juni den Podolski-Klub Vissel Kobe aus der J-League trainiert: "Er ist ein Spieler, mit dem wir uns beschäftigen." Sakai war im abschließenden Spiel der abgelaufenen Zweitliga-Saison von den HSV-Fans ausgepfiffen und als ein Verantwortlicher für den verpassten Aufstieg ausgemacht worden. Der Abwehrspieler hatte daraufhin öffentlich mit einer Rückkehr in seine japanische Heimat geliebäugelt. Schon damals war er mit einem Transfer nach Kobe in Verbindung gebracht worden.