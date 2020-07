Oliver Bierhoff über den Klassenerhalt von Werder Bremen und die Zukunft des HSV

Trotz des verpassten Aufstiegs und des großen Sparzwangs traut Oliver Bierhoff dem Hamburger SV die Wende zum Guten zu. "Manchmal bedarf es des richtigen Tiefschlags, um die Kraft aufzubringen, Dinge von Null anzufangen", sagte der DFB-Direktor, der von 1988 bis 1990 selbst das HSV-Trikot trug, dem SPORTBUZZER. Dabei hält Bierhoff besonders auf Sportvorstand Jonas Boldt große Stücke: "Das ist ein sehr kompetenter Mann. Er hat keinen leichten Job. Ich hoffe, dass er jetzt die Ruhe findet, eine neue Mannschaft aufzubauen, um dann nächstes Jahr wieder anzugreifen."

Die Hamburger hatten die mögliche Bundesliga-Rückkehr in den abschließenden Wochen der Zweitliga-Saison verspielt und die Chance auf die Teilnahme an der Relegation am letzten Spieltag ungenutzt verstreichen lassen. "Ich habe ein wenig mit meinem Ex-Verein gelitten", meinte Bierhoff. Nach der Trennung von Dieter Hecking hatten die Hanseaten am Montag Daniel Thioune als neuen Trainer präsentiert und verbale Ansprüche auf den Aufstieg bewusst vermieden. Für Bierhoff eine nachvollziehbare Strategie: "Gerade wenn man einen Neuanfang startet, will man die Erwartungshaltung etwas niedriger halten. Das vereinfacht die Arbeit über die Saison hinweg." Der Ex-Nationalspieler weiß aber auch: "Der Anspruch des HSV muss die Bundesliga sein."

Bierhoff verfolgte Relegation "mit geteiltem Herzen" Auch zum HSV-Erzrivalen Werder Bremen bezog der 52-Jährige am Rande eines DFB-Termins in Frankfurt/Main Stellung. Statt mit den Hamburgern musste sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt in der Relegation mit dem 1. FC Heidenheim auseinandersetzen - und sicherte sich am Montagabend den Verbleib in der Bundesliga. Bierhoff: "Ich habe die Relegation mit einem geteilten Herzen verfolgt. Was Heidenheim mit Trainer Frank Schmidt geschafft hat, ist unglaublich. Aber ich bin auch den Bremern verbunden. Ich habe mit Frank Baumann und Marco Bode zusammengespielt und weiß, wie belastend das alles für die beiden war. Daher freue ich mich für Werder und ich glaube, dass es auch für die Bundesliga gut ist."

