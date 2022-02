"Lächerlich", "extrem bitter": HSV hadert nach Pleite gegen Werder Bremen mit VAR

Tim Walter war sichtlich um Gelassenheit bemüht. "Mal ist es so, mal ist es so", meinte der Trainer des Hamburger SV, als er am Sky-Mikrofon auf die zahlreichen VAR-Entscheidungen im Nordderby gegen Werder Bremen und eine mögliche Benachteiligung durch das Team um Schiedsrichter Daniel Siebert angesprochen wurde. Dass Walter eigentlich viel mehr sagen wollte, wurde in seinem Mienenspiel deutlich - und in seinen Zwischentönen. Man solle mit Blick auf den Videoassistenten "Dinge überdenken - mit Menschen, die mal Fußball gespielt haben", meinte der Coach nach der 2:3-Heimniederlage. Anzeige

Immer wieder hatte der VAR am Sonntagnachmittag ins Geschehen eingegriffen. Werder profitierte unter anderem bei zwei Elfmeterentscheidungen. In beiden Fällen entschied Siebert auf vorherige Handspiele der Hamburger - zunächst durch Jonas Meffert, dann durch Bakery Jatta. Marvin Ducksch (10.) und Niclas Füllkrug (51.) verwandelten sicher zu den Treffern zum 1:0 und zum 2:1. Meffert bezeichnete die ihn betreffende Strafstoß-Entscheidung nach dem Spiel als "lächerlich". Der Mittelfeldspieler: "Ich muss mich ein wenig zurückhalten. Er schießt mich aus einem Meter Entfernung an."

Ein weiterer Aufreger aus Sicht des HSV: Beim vermeintlichen 1:1 durch Robert Glatzel (19.) entschieden Siebert und sein Videoassistent auf ein vorheriges Foulspiel des Hamburgers. "Das war extrem bitter. Ein Foul war es für mich nicht", meinte der HSV-Stürmer anschließend. "Jeder im Stadion sieht, dass es kein Foul war", ergänzte Walter: "Wer die Szenen sieht, kann selbst darüber entscheiden."