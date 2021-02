2. Liga kompakt: HSV blamiert sich mit Pleite in Würzburg - Fortuna schlägt Hannover

Würzburger Kickers - Hamburger SV 3:2 (2:0)

Nach zuvor elf Spielen ohne Niederlage nacheinander hat sich Tabellenführer Hamburger SV in der 2. Liga kräftig blamiert. Die Hanseaten unterlagen bei Schlusslicht Würzburger Kickers 2:3 (0:2) und verpassten es, sich vom derzeit zweitplatzierten VfL Bochum abzusetzen. Schlimmer noch: Holstein Kiel kann den HSV mit einem Punktgewinn im Verfolgerduell am Montag bei der SpVgg Greuther Fürth überholen und sich selbst an die Spitzenposition setzen. Würzburg, das sich am Sonntag vor allem im ersten Durchgang hungriger und engagierter als der Favorit zeigte, feierte derweil den zweiten Heimsieg in Serie und verringerte den Rückstand auf den Relegationsrang auf fünf Zähler. Die Tore gegen den HSV gelangen Winter-Zugang Martin Hasek mit seinem ersten Zweitliga-Treffer (19.), Routinier Douglas (30.) und Patrick Sontheimer (54.). Jeremy Dudziak (72.) und Bobby Wood (89.) konnten für die Hamburger, für die am nächsten Montag das Derby beim FC St. Pauli ansteht, nur noch verkürzen. Gegen St. Pauli wird zudem Amadou Onana fehlen, der in der 90. Minute die Gelb-Rote-Karte sah.

