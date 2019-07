Bericht: HSV verpflichtet Arsenal-Juwel Amaechi - kuriose Letschert-Ablöse

Englische Flügelflitzer sind in der Bundesliga die wohl größte Modeerscheinung seit Vokuhilas und Oberlippenbärten. Ademola Lookman, Jadon Sancho, Reiss Nelson - die Liste ist prominent, die Erfolge dieser jungen Angreifer nicht von der Hand zu weisen. Während Nelson als einziger dieser Profis der Bundesliga nach einer Leihe wieder den Rücken gekehrt hat und von der TSG Hoffenheim zum FC Arsenal zurückgekehrt ist, schlägt nun der Hamburger SV zu. Nicht bei Nelson zwar, aber bei dessen Mannschaftskollegen Xavier Amaechi.

Diese Zu- und Abgänge stehen beim HSV für 2019/20 schon fest

Wer ist Xavier Amaechi?

Nach Informationen der Bild steht der 18-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel von der Themse an die Elbe. Der HSV war nach insgesamt zehn Transfers noch auf der Suche nach einem Spieler für die Außenbahn, um Bakery Jatta, Jairo Samperio und Khaled Narey zu entlasten. Während Tatsuya Ito, lange Hoffnungsträger in Krisenzeiten, in die zweite Mannschaft degradiert wurde, soll nun Amaechi die Lücke schließen.

Der 18-Jährige soll den HSV rund 2,5 Millionen Euro Ablöse kosten. Amaechi wurde im südwestenglischen Bath geboren und wechselte vor sechs Jahren vom FC Fulham zu Arsenal. Der Rechtsaußen durchlief alle Jugendmannschaften der Gunners, spielte zuletzt in der U23. Zuletzt wurde er auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - nun führt der Weg des 1,79 Meter großen und technisch starken Engländers mit nigerianischen Wurzeln ins Volksparkstadion. Ob er schon am Sonntag gegen Darmstadt 98 im Kader steht, ist aber ungewiss.

Kurioser HSV-Deal: Letschert kostet vorerst nur 10.000 Euro

Am Mittwoch gab der HSV bereits die Verpflichtung von Innenverteidiger Timo Letschert bekannt. Der 26-Jährige kommt von US Sassuolo - aber wie teuer ist der Holländer? Kurios: Die Grundablöse für den 26-Jährigen beträgt vorerst nur läppische 10.000 Euro. Allerdings kann die Summe durch diverse Klauseln auf bis zu 700.000 Euro ansteigen. Voraussetzung dafür sind allerdings regelmäßige Einsätze und der Aufstieg der Hamburger in die Bundesliga.

Der Ein-Jahres-Vertrag, den Letschert beim HSV unterzeichnet hat, kann ohne Abstimmung mit Sassuolo bis 2022 verlängert werden. Die günstige Konstellation, die diesen verrückten Vertrag möglich gemacht hat: Sassuolo wollte den zuletzt an Utrecht veliehenen Verteidiger unbedingt loswerden - und der Spieler gern nach Hamburg wechseln.

