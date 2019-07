Zwölfter Neuer fix: HSV verpflichtet Arsenal-Juwel Amaechi - "Habe es nicht für möglich gehalten"

Unmittelbar vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison hat der Hamburger SV seinen zwölften (!) Neuzugang fixiert. Vom FC Arsenal kommt Offensiv-Talent Xavier Amaechi an die Elbe. Der Rechtsaußen erhöht die Optionen von Trainer Dieter Hecking im Angriff. Laut BBC kostet der 18-Jährige 2,5 Millionen Euro Ablöse . Darüber hinaus soll es erfolgsabhängige Klauseln geben, die der HSV zusätzlich zahlen muss. Den Deal für den nach David Kinsombi zweitteuersten HSV-Zugang des Sommers hatte Kaderplaner Michael Mutzel maßgeblich eingefädelt.

Amaechi wurde im südwestenglischen Bath geboren und wechselte vor sechs Jahren vom FC Fulham zu Arsenal. Der Rechtsaußen durchlief alle Jugendmannschaften der Gunners, spielte zuletzt in der U23. Zuletzt wurde er auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht – nun führt der Weg des 1,79 Meter großen und technisch starken Engländers mit nigerianischen Wurzeln ins Volksparkstadion.

HSV-Sportchef Boldt: Das zeichnet Xavier Amaechi aus

"Er ist ein junger talentierter Spieler, der viel Tempo mitbringt, gute kurze schnelle Bewegungen hat und die Eins-gegen-eins-Situationen sucht", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Ich habe es zuerst nicht für möglich gehalten, dass wir mit diesem Spieler in Verhandlungen treten können, aber insbesondere Michael Mutzel hat schon sehr früh Kontakt mit ihm aufgenommen und mit dem Spieler hart um einen Wechsel gekämpft." Erstaunlich sei seine Entschlossenheit gewesen, "trotz vieler lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland zum HSV zu kommen. Auch wenn wir uns sehr viel von ihm versprechen, ist noch etwas Geduld gefragt."

Der HSV war nach insgesamt zehn Transfers noch auf der Suche nach einem Spieler für die Außenbahn, um Bakery Jatta, Jairo Samperio und Khaled Narey zu entlasten. Während Tatsuya Ito, lange Hoffnungsträger in Krisenzeiten, in die zweite Mannschaft degradiert wurde , soll nun Amaechi die Lücke schließen.

Wie die BBC bereits am Samstag berichtete, hatte Amaechi zuvor einen neuen Vertrag bei den Gunners abgelehnt und sich gegen diverse andere Vereine entschieden. In Hamburg unterzeichnet der in Bath (Somerset) geborene Engländer, der 2013 vom FC Fulham zu Arsenal gekommen war, einen Vertrag bis 2023. Arsenal besitzt für Amaechi keine Rückkaufoption, ist aber an einem möglichen Anschlusstransfer prozentual beteiligt.