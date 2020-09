Hübers und Bijol "Klassenbeste": So habt Ihr die Profis von Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück bewertet

Nach dem perfekten Saisonauftakt mit zwei Siegen aus zwei Spielen in DFB-Pokal und Liga musste Hannover 96 am Freitagabend an der Bremer Brücke die erste Niederlage hinnehmen. Gegen den VfL Osnabrück geriet die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak im ersten Durchgang durch einen umstrittenen Foulelfmeter, welcher erst nach mehreren Minuten unter Mithilfe des Videobeweises zustande kam, ins Hintertreffen (33. Minute). Kurz nach Wiederanpfiff schnürte Torschütze Christian Santos nach einem Eckball per Kopf den Doppelpack (47.).