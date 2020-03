Hübers und Maina ausgezeichnet! So habt ihr die 96-Spieler in Nürnberg bewertet

Hannover 96 kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt. Im Duell der Erstliga-Absteiger gewannen die Roten am Freitagabend mit 3:0 (2:0) beim 1. FC Nürnberg. Timo Hübers (17. Minute, erstes Tor im Profibereich), Linton Maina (27.) und der eingewechselte Hendrik Weydandt (90.) nutzten vor 26 745 Zuschauern bei ihren Toren die Schwächen in der Nürnberger Defensive aus. Hannover 96 agierte mit seinem Lenker Dominik Kaiser im Mittelfeld zielstrebiger als die schwachen Nürnberger. Zudem hatten die Gäste in Ron-Robert Zieler gerade anfangs einen souveränen Rückhalt im Tor.

„Es freut mich sehr, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Darauf können wir aufbauen“, sagte der erneut sehr starke Maina. „Wir haben mittlerweile den Fight in der Zweiten Liga angenommen.“ Wie immer haben wir euch gefragt, wie ihr die Leistung der 96-Spieler bewertet. Dabei stachen zwei Akteure besonders heraus. Hier ist das Ergebnis.