Der "Ruhrpott" Englands: Huddersfield erinnert Premier-League-Coach Jan Siewert an alte BVB-Zeiten

Sportlich gesehen ist Huddersfield Town von Borussia Dortmund weit entfernt. Während sich die Dortmunder in der Bundesliga ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Bayern München um die deutsche Meisterschaft bieten, steht der Premier-League-Verein aus der knapp 150.000-Einwohner-Stadt (Grafschaft West Yorkshire) mit mehr als einem Bein in der zweiten englischen Liga. Der Rückstand für den deutschen Trainer Jan Siewert und dessen Mannen beträgt 16 (!) Punkte.

Lässt man die tabellarische Situation einmal außen vor, erinnert den früheren Trainer von Dortmunds U23 allerdings einiges an seine Zeit in Nordrhein-Westfalen, wie er im Bild-Interview verrät. "Es ist ein bisschen wie im Pott. Die Passion für den Fußball ist hier an jeder Ecke spürbar, es gibt alle paar Kilometer einen Klub, der Sport nimmt im Leben der Menschen einen großen Teil ein", schildert Siewert seine Eindrücke, die er in den vergangenen zwei Monaten in Huddersfield sammeln konnte.