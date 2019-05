Profi rechnet mit Huddersfield-Trainer Jan Siewert ab: "Als hätte er fünfmal die Premier League gewonnen"

Wäre nicht schon bekannt, dass Philip Billing den Premier-League-Absteiger Huddersfield Town zur kommenden Saison verlassen will - es hätte einen spannenden Trainings-Auftakt in Huddersfield zur kommenden Zweitliga-Saison gegeben. Der 22 Jahre alte dänische Nachwuchs-Nationalspieler hat den deutschen Huddersfield-Trainer Jan Siewert in einem Interview mit dem dänischen Portal bold.dk scharf kritisiert: "Er ist speziell. Echte deutsche Mentalität. Ein bisschen seltsam. Er kam zu uns, als hätte er fünfmal die Premier League gewonnen", sagte Billing - und das sollten längst nicht die härtesten Aussagen gegen seinen (Noch-)Trainer sein.

Mit Jan Siewert: Huddersfield stieg sang- und klanglos aus der Premier League ab

Kaum verwunderlich: Schließlich gehörte Billing laut eigener Aussage schon von Beginn an zu den Kritikern Siewerts, wie er im Interview verriet: "Ich glaube, die meisten Leute haben nach einer Woche den Respekt vor ihm verloren. Die Leute konnten sehen, dass etwas nicht stimmt", so der achtfache U21-Nationalspieler. Huddersfield stieg am Ende der Saison sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Siewert gewann von seinen 15 Spielen als Cheftrainer nur eines (am 28. Spieltag gegen Wolverhampton) und verlor zwölf. "Er hatte es erzwingen wollen", so das harte Billing-Urteil.