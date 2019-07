Bericht: Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi vor Verlängerung beim FC Chelsea - wegen Frank Lampard

Türkei-Experte berichtet: Fenerbahce Istanbul will Transfer von Mesut Özil

Wichtiger Faktor: Lampard

Die Vorzeichen haben sich seitdem verändert. Vor allem eine Personalie hat demnach großen Einfluss auf die Situation von Hudson-Odoi: der neue Trainer Frank Lampard , dessen Amtsantritt am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Die Spieler-Legende des FC Chelsea hat dem Medienbericht zufolge bereits erste Gespräche mit dem Offensiv-Juwel geführt. Darin habe er Hudson-Odoi von einem Verbleib in London überzeugt, heißt es.

Der Linksaußen der "Blues" laboriert derzeit an einer Achillessehnenverletzung, war dadurch in der Schlussphase der vergangenen Saison gar nicht mehr zum Einsatz gekommen. Da Chelsea mehrere Angebote für Hudson-Odoi abgelehnt hatte, schien es zunächst so, als würde der Klub eines seiner umworbensten Talente zum Ende der bald beginnenden Spielzeit gar ablösefrei ziehen lassen. Doch der Faktor Lampard könnte nun die Wende bringen.