"Absage wäre schlimm gewesen": Ramlingens Hüseyin Yüksel über den Porta-Pokal

Definitiv. Für uns und auch für die anderen Teams ist der Porta-Pokal eine sehr gute Vorbereitung auf die Saison, zumal wir uns auch mit klassenhöheren Teams wie Havelse messen können. Eine Absage wäre schlimm gewesen. Es hat ja auch funktioniert: Die Corona-Regeln wurden eingehalten, alles war gut organisiert. Und das wir mit dem Duschen nach dem Spiel etwas warten mussten, weil die Schiedsrichterassistentin natürlich Vorrang hatte, nehmen wir gerne in Kauf. (lacht)

Also war es richtig vom Verein, das Turnier nicht abzusagen?

Als Gastgeber will der RSE bei seinem Turnier natürlich auch eine gute Rolle spielen. Zum Auftakt beim 0:6 gegen Havelse hat das nicht geklappt. Woran hat es gelegen?

Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen. Viele Gegentore haben wir durch individuelle Fehler und schlechtes Stellungsspiel kassiert. Havelse war sehr effektiv und hat seine Chancen eiskalt genutzt. Die ersten 25 Minuten von uns waren gut, doch nach der Trinkpause lief nicht mehr viel zusammen. Das war dann schon mager, das hatten wir uns anders vorgestellt.

Am Mittwoch im Derby gegen die TSV Burgdorf gibt es die nächste Chance, es besser zu machen.

Ein besonderes Spiel, keine Frage. Die Duelle in der Landesliga waren immer ganz besondere. Schade nur, dass bei diesem Spiel die sonst übliche Kulisse fehlt. Bei diesem Derby würden mindestens 500 Zuschauer kommen. Mit zwei deutlichen Siegen gegen Burgdorf und am Samstag gegen den TSV Stelingen haben wir es in der eigenen Hand, uns für das Halbfinale zu qualifizieren. Und das wollen wir unbedingt erreichen.