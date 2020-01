Hufnagl-Ziel: Klassenerhalt der ATV-Frauen in der Hallenhockey-Bundesliga

Leipzig. Seit zwölf Jahren gehören die ATV-Frauen der Hallenhockey-Bundesliga an. Noch nie mussten sie so sehr um den Klassenerhalt bangen wie diesmal. Das erlösende Tor von Maxi Benedix zum 3:2 gegen Osternienburg fiel 50 Sekunden vor Spiel-ende. Der aus Meerane stammende Trainer Christian Hufnagl (29) ist einfach nur glücklich.

Klar habe ich Fehler gemacht. Alle meine Erfahrungen als Trainer habe ich in Meerane als Nachwuchstrainer gesammelt. Wenn ich da auch recht erfolgreich war, wusste ich natürlich, dass die Bundesliga eine ganz andere Nummer wird. Dennoch habe ich nie an Rücktritt gedacht, weil die junge Mannschaft in jedem Spiel toll gekämpft und immer an den Klassenerhalt geglaubt hat.