Huhnstock bleibt Kapitän beim HC Elbflorenz

Dresden. Nach dem ersten Testspiel in Leipzig ließen die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz das Wochenende mit einem Team-Event ausklingen. Auf der 1300 Quadratmeter großen Outdoor-Arena von Lasergame Dresden am Viertelacker in Lockwitz waren die HCE-Jungs beim Lasertag spielerisch einmal ganz anders gefordert. „Es war anstrengend, hat aber auch viel Spaß gemacht“, berichtet Trainer Rico Göde. Er nutzte die Veranstaltung, die beim Grillen gemütlich ausklang, um die Hierarchie in seiner Mannschaft für die neue Saison festzulegen.