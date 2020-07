Hülkenberg über Blitz-Comeback in der Formel 1: "Ganz sicher eine Herausforderung"

Nico Hülkenberg konnte sein Blitz-Comeback in der Formel 1 selbst kaum glauben. "Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an", sagte der 32-Jährige am Freitag in Silverstone. Der Routinier sprang überraschend für den mit dem Coronavirus infizierten Mexikaner Sergio Perez beim Team Racing Point ein und steuerte den neuen Wagen schon 15 Minuten nach Bekanntwerden seines Engagements erstmals auf die Strecke. Keine 24 Stunden lagen zwischen der Anfrage und der Sensations-Rückkehr im Rennauto, mit dem er auch am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) beim Grand Prix von Großbritannien starten wird.

"Ich mag Herausforderungen und das ist ganz sicher eine. Ich springe ein und versuche, das Beste für das Team zu machen", sagte der Rheinländer nach stressigen Stunden zuvor. Am Donnerstag war er aus Deutschland angereist, musste in der Racing-Point-Fabrik noch seinen Fahrersitz anpassen und vor allem einen negativen Coronavirus-Test nachweisen. Das klappte ganz knapp vor dem ersten Training. Erst danach durfte er auf das Streckengelände, legte einen Dauerlauf zur Garage hin und war plötzlich zurück in einem Formel-1-Wagen.

Hülkenberg fuhr bis 2016 vier Jahre lang für Racing-Point-Vorgänger Force India

Hülkenberg, der die Erfahrung von 177 Rennen mitbringt, fuhr bis 2016 mit einer Unterbrechung vier Jahre lang für Racing Points Vorgänger Force India. Zuletzt saß er von 2017 bis 2019 im Renault und hatte im Vorjahr keinen neuen Kontrakt für 2020 erhalten. Der Traum von einer längerfristigen Rückkehr lebt beim Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2015 aber spätestens jetzt. Der Deutsche hält den unrühmlichen Rekord für die meisten Rennstarts ohne Podestplatzierung und schaffte es in seinem Premierenjahr 2010 einmal auf die Pole Position. Nun kann er das Intermezzo für sich nutzen, um sich für einen festen Sitz zu empfehlen. Der Auftakt gelang jedenfalls mit Platz neun im ersten Training. Hülkenberg drehte insgesamt 23 Runden und bekam ein erstes Gefühl für das Auto. Im zweiten Training reichte es für den siebten Platz und nur etwas mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf Teamkollege Lance Stroll.

Noch ist nicht klar, wie lange er den 30 Jahre alten Perez ersetzt. Der erste prominente Corona-Fall der Formel 1 wurde am Donnerstag publik. Der Mexikaner kam sofort in Quarantäne und kann womöglich auch beim zweiten Silverstone-Rennen nächste Woche nicht starten. Dies hängt von der Dauer der Isolation ab. Es herrscht Verwirrung, ob diese sieben oder zehn Tage dauern muss. "Wenn es zehn Tage sind, wird Nico beide Rennen fahren", sagte Teamchef Otmar Szafnauer.

Vettel mit Problemen in der Qualifikation

Mehrere technische Probleme verdarben dem anderen Deutschen, Ferrari-Star Sebastian Vettel. am Freitag das Training. Der Heppenheimer belegte mit mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand nur den 18. Platz. Am Mittag verhinderten zunächst Schwierigkeiten mit der Kühlung schnelle Runden.

Perez sprach derweil von einem der "traurigsten Tage meiner Karriere. Es zeigt, wie verwundbar wir alle für dieses Virus sind", sagte der WM-Sechste in einem Video bei Twitter. Nach dem vergangenen Großen Preis von Ungarn sei er für zwei Tage mit einem Privat-Flugzeug in seine Heimat geflogen, um seine kranke Mutter zu besuchen, die einen Unfall hatte. Anschließend ging es direkt zurück nach Europa. "Ich habe es bekommen, aber ich weiß nicht, woher es kommt", sagte Perez und versicherte: "Ich habe mich an alle Vorschriften gehalten."

Formel 1: Die Fahrer der Saison 2020 Der Deutsche Sebastian Vettel im Cockpit von Ferrari, Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes und Neuling Esteban Ocon bei Renault sind drei der 20 Fahrer, die für die Formel 1 2020 feststehen. Der SPORTBUZZER präsentiert alle Piloten der Motorsport-Königsklasse in ihren Teams. ©

Hat der Vorfall Konsequenzen für die Karriere von Sergio Perez?

Offen ist, ob der Vorfall Konsequenzen für seine Karriere hat. Eigentlich besitzt Perez noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022, doch zuletzt wurde viel darüber spekuliert, dass er schon in der nächsten Saison vom viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel abgelöst wird. Der Heppenheimer muss bei Ferrari gehen und könnte 2021 ein Cockpit bei Racing Point bekommen. Der Rennstall wird dann zum neuen Werksteam des englischen Autobauers Aston Martin.

Während ein Sitz durch den Kanadier Lance Stroll, den Sohn des Mitbesitzers Lawrence Stroll, fest besetzt scheint, kann der Vertrag von Perez laut Medienberichten gegen ein üppiges Trennungsgeld aufgekündigt werden. Pikant: Stichtag für diese Entscheidung soll ausgerechnet dieser Freitag (31. Juli) sein. Szafnauer bestritt diese Option und auch Vettel gab beim TV-Sender Sky an, davon nichts zu wissen. Stattdessen sagte der Hesse zu seiner Zukunft: "Ich denke nicht, dass dieses Wochenende etwas passieren wird."