Human Rights Watch mit DFB-Treffen zu Katar zufrieden - "Großes Interesse" bei Nationalspielern

Ähnlich berichteten Routinier Thomas Müller und Verteidiger Matthias Ginter am Mittwoch auf der Pressekonferenz im Teamhotel der Nationalmannschaft vor den Toren Frankfurts. Dort bereitet sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf die ersten beiden Länderspiele im Jahr 2022 gegen Israel am Samstag in Sinsheim (20.45 Uhr, ZDF) und Holland in Amsterdam (20.45 Uhr, ARD) vor. "Es war gut, sich mit den absoluten Experten auszutauschen", sagte Ginter auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Müller erklärte: "Wir wurden über Sachverhalte aufgeklärt, die medial angerissen wurden und es gab ein paar Hintergrundinformationen. Es war nichts ganz Neues, aber es wurde einiges objektiviert."