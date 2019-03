Mats Hummels nach Aus im DFB-Team: So reagieren der Bayern-Star und Frau Cathy

Hummels reagiert bei Instagram und Twitter

Am Morgen nach seinem Rauswurf reagierte Hummels lediglich mit einer Story auf Instagram. Dort postete er ein Selfie in verschlafenem Zustand. Im Hintergrund ist sein kleiner Sohn Ludwig zu sehen - mit der Überschrift "Aufmunterer" und einem Herz. Den hat der enttäuschte Verteidiger des FCB also nötig nach der Nachricht von gestern. Ohnehin ein eher seltenes Bild, dass der Nachwuchs der Hummels-Familie - wenn auch erneut nur von hinten - in der Öffentlichkeit auftaucht.