Hummels-Comeback in DFB-Team? Höwedes glaubt an Chance von BVB-Star

Sie wurden gemeinsam in Brasilien 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister - aktuell spielen Mats Hummels und Benedikt Höwedes im DFB-Team allerdings keine Rolle. Höwedes, aktuell bei Lokomotive Moskau in Russland unter Vertrag , wurde seit März 2017 nach 44 Länderspielen von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr nominiert, Hummels gehört wie Jerome Boateng und Thomas Müller zu den drei WM-Stars von 2014, die Löw im vergangenen Jahr aus der Nationalmannschaft ausgebootete . Höwedes glaubt allerdings, dass BVB-Verteidiger Hummels Comeback-Chancen hat, wie er nun im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Höwedes: Hummels-Comeback hängt von Leistungen der DFB-Kollegen ab

Kommentar: Hummels-Comeback beim DFB? Debatte ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten

Bundestrainer Joachim Löw: Darum habe ich lange an Müller, Hummels und Boateng festgehalten

Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde

Höwedes rechnet nicht mehr mit Nominierung für das DFB-Team

Mit einem eigenen Comeback in den Kreis des DFB-Teams rechnet der 31-jährige Höwedes, der 2014 als linker Außenverteidiger wurde, nicht. "Ich vertrete die Meinung, dass man nicht aus der Nationalmannschaft zurücktreten sollte, sondern einfach irgendwann nicht mehr nominiert wird. Das war bei mir nach vielen Verletzungen der Fall“, sagte der frühere Schalker. "Jetzt bin ich endlich wieder topfit und freue mich, dass wir mit Lok Moskau in der Champions League antreten dürfen.“ Am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) spielt Höwedes mit dem russischen Pokalsieger bei Bayer Leverkusen.