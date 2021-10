Mats Hummels erklärt DFB-Plan nach Gespräch mit Flick – BVB-Verteidiger "noch nicht bei 100 Prozent"

Seit Hansi Flick nach der Europameisterschaft als Bundestrainer übernommen hat, war Hummels nicht mehr für die Nationalmannschaft aktiv. Hummels berichtete von einem Austausch vor den vergangenen WM-Qualifikationsspielen: "Ich habe ihm klar gesagt: Ich bin sowohl fitnesstechnisch als auch gesundheitlich noch nicht bei 100 Prozent", sagte er. "Wenn ich spiele, will ich helfen. Und niemandem den Platz wegnehmen, weil mein Name Mats Hummels ist", sagte der Weltmeister von 2014.

Bundestrainer Flick erklärte zuletzt, dass der erneute Verzicht auf Hummels kein Signal für die nächste Ausmusterung des Dortmunder Routiniers aus der Nationalmannschaft sei. Der 32-Jährige soll vielmehr im Oktober in Ruhe an seiner Fitness arbeiten, um nach seinen Knieproblemen in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn topfit zu werden. Diese Vereinbarung traf Flick im Gespräch mit Hummels. "Wir alle wissen, was für eine Qualität Mats hat, wenn er bei 100 Prozent und topfit ist. Er legt jetzt den Fokus auf sich und nutzt die Zeit, um zu trainieren", sagte Flick.