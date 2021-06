Hummels erklärt Eigentor zum EM-Auftakt und kritisiert Schweinsteiger: "Sollte er besser einschätzen können"

Der Dienstag war nicht der Tag des Mats Hummels: Der Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft leistete sich beim EM-Auftakt in der Münchener Arena einen Patzer und verursachte das für Frankreich siegbringende Eigentor zum 0:1-Entstand aus deutscher Sicht. Eine bittere Aktion des 32-Jährigen in seinem ersten Pflichtspiel für das DFB-Team seit der Ausbootung im Frühjahr 2019. Eine scharfe Flanke von Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez konnte Hummels nicht ausreichend klären. Von seinem Schienenbein sprang der Ball an der Grenze des Fünfmeterraums unhaltbar für Keeper Manuel Neuer ins eigene Tor. Im Gespräch mit der Bild hat Hummels nun die unglückliche Szene erklärt.

Schweinsteiger-Kritik an Hummels: "Sehr hölzern"

Das sah Bastian Schweinsteiger, der 2014 mit Hummels in Brasilien noch Weltmeister geworden war, am Tag nach der DFB-Pleite anders. Er bezeichnete Hummels' Abwehrverhalten in seiner Funktion als ARD-Experte nach der Hernandez-Hereingabe als "sehr hölzern". Eine Kritik, die Hummels nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Ich denke, Basti als ehemaliger Fußballer sollte besser einschätzen können, wie schwierig dieser Ball ist. Aber er darf als Experte natürlich seine Meinung äußern", so der Konter des Innenverteidigers.