Hummels fliegt, Reus trifft: Spektakel-Ende der ersten BVB-Halbzeit gegen Ajax

Früher Schock für Borussia Dortmund im Champions-League-Topspiel gegen Ajax Amsterdam: Nationalspieler Mats Hummels ist bereits in der 29. Minute beim Stand von 0:0 mit Glatt-Rot vom Platz gestellt worden. Der 32-Jährige war nach Meinung des englischen Schiedsrichters Michael Oliver überhart in einen Zweikampf mit Gegenspieler Antony gegangen - eine strittige Entscheidung, die eine Europacup-Sperre in noch ungeklärter Höhe des BVB-Abwehrchefs nach sich ziehen wird. Doch Dortmund verdaute den Rückschlag in Unterzahl gut: Wenig später traf Marco Reus per Strafstoß zum 1:0.

