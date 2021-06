Hummels und Klostermann zurück im DFB-Mannschaftstraining - Goretzka mit individueller Einheit

Mats Hummels und Lukas Klostermann sind nach ihrer Trainingspause am Freitag offenbar wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Das zuletzt angeschlagene Duo absolvierte die von taktischen Übungen geprägte Einheit am Samstagmorgen mit der Nationalmannschaft, sodass Bundestrainer Joachim Löw zehn Tage vor dem deutschen EM-Auftakt am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich 25 seiner 26 nominierten Spieler zur Verfügung standen. Einziger Ausfall: Leon Goretzka trainierte nach seinem Muskelfaserriss auch zum Start des Wochenendes nur individuell.

