Hummels lobt BVB-Einstellung, Hamann kritisiert Leistung - Dortmund sucht nach Top-Form

Und das war zuletzt immer das große Problem des BVB: Wenn es drauf ankam, patzte das Team zu oft. Dieses Mal gegen Stuttgart was das nicht der Fall. "Wir waren sehr gut im Gegenpressing und waren giftig", lobte Hummels seine Mannschaft vor den entscheidenden Wochen für den Verein. Am Mittwoch kämpft der BVB bei Sporting Lissabon um den Einzug in das Achtelfinale der Champions League, anschließend geht es in der Liga nach Wolfsburg bevor am 4. Dezember die Bayern zum Knallerspiel nach Dortmund kommen. "Die drei Punkte waren sehr wichtig. Jetzt haben wir erstmal ein K.o.-Spiel in der Champions League, dann geht es nach Wolfsburg und dann schauen wir, was am 4.12. passiert", so Hummels.