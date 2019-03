Internationale Pressestimmen zum DFB-Aus von Müller, Hummels und Boateng: "Jogi gnadenlos"

"Junge Spieler erhalten Raum zur Entfaltung"

Löw sprach von einem „deutlichen Signal der Erneuerung“. Die sportliche Leitung wolle „nun konsequent den Neubeginn auch im Kader sichtbar machen“, ergänzte Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff. Wenn der Bundestrainer am Ende der kommenden Woche seinen neuen Kader für das Testspiel am 20. März in Wolfsburg gegen Serbien und den EM-Quali-Auftakt am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande beruft, scheinen neue Überraschungen nicht ausgeschlossen. „Die jungen Nationalspieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen“, verkündete der Bundestrainer.