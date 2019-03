Matthäus über Ende von Müller & Co. im DFB-Team: Löw hat "unglücklichen Zeitpunkt" gewählt

Inhaltlich hält Matthäus den Schritt von Löw, der die Bayern-Stars am Dienstagvormittag über seinen Entschluss in Kenntnis gesetzt hatte, allerdings für konsequent. "Es ist eine klare Entscheidung. Er setzt nicht mehr auf die Spieler, sie passen nicht mehr in sein Konzept", meinte der xx-Jährige und verwies auf die zahlreichen jüngeren Alternativen, die dem Bundestrainer in der Innenverteidigung und auch für Müllers Rolle in der Offensive zur Verfügung stehen.