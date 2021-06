Hummels hofft auf Müller-Einsatz gegen Ungarn: "Uns fehlt ein Anführer auf dem Platz"

Er wäre so wichtig für das DFB-Team . Aber hinter dem Einsatz von Thomas Müller am Mittwochabend gegen Ungarn (21 Uhr) steht ein dickes Fragezeichen . "Er wird sich noch einmal eines Tests unterziehen. Dann wird man entscheiden, ob er einsatzfähig ist oder nicht", sagte Bundestrainer Joachim Löw zu dem Gesundheitszustandes des Offensivspielers. Müller hatte sich im Spiel gegen Portugal (4:2) eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen.

Auch wenn dem Bayern-Star auf dem Platz bei der EM noch kein Treffer gelang, für das deutsche Team ist er extrem wichtig. "Mit Thomas fehlt uns ein richtiger Anführer auf dem Platz" sagte Mats Hummels über seinen Mitspieler auf einen möglichen Ausfall angesprochen. "So einen Spielertypen gibt es nicht so häufig. Die Qualitäten, die er mitbringt werden uns fehlen." Am Dienstag konnte Müller das Abschlusstraining der Teamkollegen nicht mitmachen, absolvierte nur eine individuelle Einheit.