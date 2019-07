Hummels oder Süle? Das sagt BVB-Kapitän Reus zur Innenverteidiger-Diskussion

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hält Mats Hummels nach seiner Rückkehr vom FC Bayern zum BVB für den besten deutschen Innenverteidiger, Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl- Heinz Rummenigge wollte das so nicht stehen lassen , er nannte Nationalspieler Niklas Süle. Und wie sieht's eigentlich Marco Reus, der Kapitän von Borussia Dortmund? Am Mittwoch wurde er darauf angesprochen - und antwortete diplomatisch.

Marco Reus über Hummels und Süle: "Beide sind sehr gut."

Lachend entgegnete er auf die eher unübliche Frage: "Mats natürlich" - wohl wissend, dass er ihm anschließend beim BVB-Training gegenüber stehen würde. Reus, der mit Süle zusammen in der DFB-Auswahl spielt, schob dann aber noch hinterher: Sowohl Niklas als auch Mats sind hervorragende Innenverteidiger. Sie bringen alle Facetten des Fußballs mit: Beide sind gut am Mann und im Spielaufbau. Niklas ist vielleicht etwas schneller unterwegs als Mats, Mats hat dafür das bessere Auge für den Gegner und den Aufbau. Die Diskussion müssen wir gar nicht anfangen. Beide sind sehr gut."

Neben Reus sind am Mittwoch bei Borussia Dortmund auch die Neuzugänge Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt in das Training eingestiegen. Das Trio gehörte zum Kreis der Nationalspieler, die nach verlängertem Urlaub die erste Saisoneinheit bestritten, ebenso wie Jadon Sancho und Axel Witsel.

Reus will mit dem BVB Meister werden

Und: „Wir müssen jetzt damit anfangen, jeden Tag daran zu glauben, dass wir einiges erreichen können“, sagte Kapitän Reus mit Bezug auf das ambitionierte Vorhaben der Vereinsführung . Er hält es für naheliegend, dass die Meisterschaft erstmals seit Jahren als Ziel ausgegeben wurde: „Auch aufgrund der vergangenen Saison und aufgrund unserer Transfers muss es unser Ziel sein, am Ende der Saison ganz oben zu stehen und auch im Pokal und in der Champions League besser abzuschneiden. Das kommt nicht nur von der Vereinsführung, sondern auch aus dem Team heraus.“

Kader von Borussia Dortmund so gut wie komplett

Dank der Rückkehr der Nationalspieler ist der Kader von Trainer Lucien Favre bis auf Achraf Hakimi (Afrika-Cup) und die zuletzt in ihren nationalen U-Teams eingesetzten Mahmoud Dahoud, Jacob Bruun Larsen und Sergio Gomez komplett. Auch Raphael Guerreiro startete am Mittwoch trotz anhaltender Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.