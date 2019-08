BVB-Boss Watzke verrät Detail über Hummels-Transfer: Deshalb bin ich dem FC Bayern "dankbar"

So etwas hört man von Borussia Dortmund in Richtung des FC Bayern München selten: Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Klub-Verantwortlichen des FCB nicht nur für ihren bisher viel kritisierte Transfer-Politik in Schutz genommen - sondern auch noch Bayerns Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge in höchsten Tönen gelobt.