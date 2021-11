Hummels wütet nach Witz-Rot: "Wie man auf Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann ..."

Hummels war auch nach dem Abpfiff noch außer sich. "Ich habe keine Ahnung, wie man Rot geben kann. Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben", wütete der Nationalspieler am Mikrofon bei DAZN. "Das war eine absurde Fehlentscheidung. Das Spiel hat der Schiedsrichter entschieden und ich glaube, er weiß das." Mit einer Gelben Karte hatte der BVB-Verteidiger gerechnet. "Die muss er geben, damit er nicht ganz doof da steht", so der Weltmeister. "Als er bei der Roten Karte geblieben ist, war ich ungläubig." Hummels wollte nach dem Abpfiff mit Oliver sprechen, der lehnte aber ein Gespräch auf dem Platz ab, "weil die Kameras noch drauf waren". Der Dortmund-Star wollte den Schiedsrichter dann später aufsuchen, um zu erfragen, "was er gesehen hat. Das interessiert mich brennend."

BVB-Trainer Marco Rose wollte seiner Mannschaft nach der Niederlage keinen Vorwurf machen. "Wenn du gegen Ajax 60 Minuten Unterzahl spielst, ist es erstmal was, mit dem du klarkommen musst", sagte er. Zu der Roten Karte hatte auch Rose eine klare Meinung. "Das ist so ein erfahrener Schiedsrichter und wir haben die Möglichkeit, so eine Wahrnehmung zu kontrollieren. Und die Leute, die im Warmen sitzen dann entscheiden, das man die Rote Karte so geben kann, dann läuft irgendwas falsch im Fußball."