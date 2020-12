"Hund" oder "Na und": Was hat 96-Verteidiger Falette gegen Kiel zum Schiedsrichter gesagt?

Simon Falette fehlt 96 am Samstag beim Hamburger SV. Der Innenverteidiger sah im Spiel gegen Holstein Kiel die Gelb-Rote Karte: Nach einem Foul hört er nicht auf zu Meckern, Schiedsrichter Markus Schmidt stellte ihn deshalb vom Platz. Aber was hat Falette zum Schiri gesagt? "Wir haben den Schiedsrichterbericht noch nicht gelesen", sagt Kocak. "Aber der Schiri hat anscheinend 'Hund' verstanden und Simon meinte er hätte 'Na und' gesagt. Da gehen die zwei Meinungen auseinander."

Egal, was Falette gesagt hat: In Hamburg fehlt er den Roten. Und mit der Disziplinlosigkeit ist Kocak nicht einverstanden. "Auch wenn wir uns noch so sehr ungerecht behandelt fühlen, müssen wir trotzdem noch cooler werden und uns nicht zu irgendwelchen Sachen hinreißen lassen", sagt der 96-Trainer. Kocak will aber noch den Bericht des Schiedsrichters abwarten.