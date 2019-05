Hunderte Fans begrüßen Bayern München im Herzen von Leipzig

Leipzig. Die Bayern sind da! Der deutsche Rekordmeister landete am Freitagabend gegen 18.30 Uhr am Flughafen Leipzig-Halle. Von dort ging es für die Münchner ins Herz der Messestadt. Wie schon bei ihren vorherigen Gastspielen bei RB Leipzig hat das Team von Trainer Nico Kovac Quartier im Hotel Steigenberger Quartier bezogen. Und wie in den Vorjahren auch wurden Mats Hummels, Franck Ribery und Co. hier bereits erwartet.