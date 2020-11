"Hunderte Titel": Darum ist Ehmen die Hochburg im Jungen-Turnen

Das Jungen-Turnen hat beim TSV Ehmen „eine riesige Tradition“, betont Abteilungsleiter und Trainer Hans Hahn. „Wir haben schon hunderte Landesmeistertitel gewonnen und betreiben es schon seit den 70er-Jahren.“ Ehmen stand damals nicht allein da, mit dem VfL Wolfsburg, VfB Fallersleben und TV Jahn Wolfsburg gab es weitere Vereine in der unmittelbaren Umgebung. „Bei denen war es aber jeweils eingeschlafen, nachdem die Trainer dort aufgehört hatten“, sagt Hahn, der es nicht als Vorteil für seinen Verein sieht. „Im Gegenteil. Für uns wäre es schön, wenn wir in der Umgebung mehrere Vereine hätten, dann hätten wir nicht so lange Reisen.“ Anzeige Dass in Ehmen das Turnen für Jungen noch angeboten wird, sei neben der Tradition auf zwei weitere Gründe zurückzuführen. Erstens hat der Verein eine Turnhalle mit feststehenden Geräten zur Verfügung, wodurch der Trainingsablauf bedeutend einfacher geworden ist. Kein ständiger Auf- und Abbau, der viel Zeit kostet. Zudem hat der TSV in Hahn, Konstantin Miller und Oliver Schlienz die richtigen Trainer, die es schaffen, die Turner permanent zu motivieren. Aber: „Man benötigt auch die entsprechenden Talente, die es umsetzen können. Es dauert eine lange Zeit, bis die einfachsten Übungen funktionieren und man braucht Durchhaltevermögen. Es ist ein langer Prozess, der sehr trainingsintensiv ist“, sagt Hahn.

Schluss mit dem Studienbeginn Weshalb sich so viele Jungs für das Turnen entscheiden, dafür hat Hahn keine plausible Erklärung. "Reine Turn-Familien gibt es in dem Sinne eigentlich kaum noch und wir machen auch keine Reklame für unseren Verein, aber es spricht sich rum." Die Turner, die aus dem ganzen Wolfsburger Einzugsgebiet kommen, sind zwischen sechs Jahren und Anfang 20. Dann trennen sich die Wege. "Wenn sie studieren, dann sind sie meist weg", sagt Hahn.

Kein neuer Robert Weber in Sicht Einer, der es vom TSV - in den frühen 2000er-Jahren in der 2. Bundesliga beheimatet - aus in die große Sportwelt geschafft hat, ist Robert Weber. Das ehemalige Ehmer Ausnahmetalent war Nationalmannschaftsturner an der Seite von Olympiasieger Fabian Hambüchen und wurde 2008 Vize-Europameister. Einen wie Weber sieht Hahn derzeit in seinem Verein nicht, aber: „Wenn sich Talent mit Fleiß paart, dann ist alles möglich.“ Anzeige Fleißig sein können die Turner auch in diesem November, als Individualsportler dürfen sie aktuell trainieren, jedoch unter Einschränkungen. Mit ein, zwei Turnern, statt wie sonst üblichen mit bis zu 30. „Wir versuchen innerhalb einer Woche so viele Jungs wie möglich zu trainieren, teilen uns die Hallenzeiten aber zur Hälfte mit den Mädchen auf“, sagt Hahn. Für diejenigen, die nicht in der Halle trainieren können, gibt es Tipps für Übungen daheim. Damit auch sie das Ziel von der Landesliga nicht aus den Augen verlieren.

Auf den Aufstieg müssen die TSV-Jungs nämlich weiter warten. In der Landesklasse wurde nur ein Wettkampf ausgetragen. Dann kam Corona. Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Dennoch zeigten die Ehmer, was in ihnen steckt. Angeführt von Luis Hertwich, der Anfang Oktober beim Wettkampf in Oker mit einer 67,00 das drittbeste Ergebnis des Tages erzielte, gewann der TSV mit 203,50 Punkten hauchdünn vor 1860 Bremen (203,20).

Jungen-Turnen beim TSV Ehmen Blick in die Geräteturnhalle Ehmen © TSV Ehmen