"Kleiner Erfolg": Huntelaar und Gross geben nach Schalke-Remis in Bremen Hoffnung nicht auf

Im Tabellenkeller wird die Luft für den FC Schalke 04 immer dünner. Zwar vermied das Bundesliga-Schlusslicht beim 1:1 gegen Werder Bremen zum sechsten Mal in dieser Saison eine Niederlage, der Abstand auf den Relegationsplatz 16 könnte am Sonntag allerdings auf neun Punkte anwachsen - mehr als S04 zurzeit in Summe vorweisen kann. Im Bremer Weserstadion sah es lange nach dem zweiten Saisonsieg für Königsblau aus, letztlich musste die Mannschaft von Christian Gross aber sogar noch froh sein, mit einem Unentschieden die Heimreise anzutreten.

Der Trainer zog dennoch Positives aus der Leistung: "Wir haben zwei unterschiedliche Hälften gesehen. Die erste hat mir sehr gut gefallen, wir sind auswärts dominant aufgetreten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu sehr hinten reindrücken lassen." Omar Mascarell hatte die Knappen nach 38 Minuten gegen schwache Bremer in Führung geschossen, die Gastgeber drehten nach der Pause aber auf und kamen durch Kevin Möhwald (77.) zum Ausgleich. Kurz vor Schluss lag der Ball sogar zum zweiten Mal im Schalker Tor, der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition aber nicht gegeben.

In Schalkes prekärer Lage ist ein Punkt allerdings viel zu wenig. Mit acht Punkten bleiben die Gelsenkirchener abgeschlagen Letzter - der Klassenerhalt rückt mit jedem Spieltag ohne Sieg in immer weitere Ferne. Ein Hoffnungsschimmer bleiben die Neuzugänge, mit Klaas-Jan Huntelaar feierte in der Schlussphase der Partie in Bremen eine S04-Legende ihr lange erwartetes Comeback. Der 37-Jährige konnte nicht mehr die erhoffte Wendung geben und ärgerte sich über die nach seiner Meinung zu ängstliche Leistung nach Wiederanpfiff. "Wir haben uns nicht getraut zu spielen und lieber die einfache Lösung genommen", sagte Huntelaar bei Sky. Das 1:1 sei gerecht und "ein kleiner Erfolg - darauf können wir aufbauen", so Huntelaar weiter.