Klaas-Jan Huntelaar vor Schalke-Comeback: Darum glaube ich noch an den Klassenerhalt mit S04

Das Comeback von Klaas-Jan Huntelaar beim FC Schalke rückt näher. Der 37-Jährige reist mit dem Team zum Auswärtsspiel nach Bremen. Das erklärte Trainer Christian Gross vor dem Duell mit Werder am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Es ist vorgesehen, dass er einen Teileinsatz bekommt", erklärte Gross bei der Pressekonferenz.

Der Torjäger, den der Tabellenletzte der Bundesliga in der Vorwoche von Ajax Amsterdam zurückgeholt hatte, nahm wieder am Mannschaftstraining teil. Aufgrund von Wadenproblemen hatte der Niederländer bereits die Spiele seines Teams gegen den 1. FC Köln (1:2) und den FC Bayern (0:4) verpasst. Jetzt dürfte es zum Comeback in Bremen kommen. "Ich freue mich immer zu spielen. Bei Ajax war ich zuletzt etwas verletzt. Ich freue mich, zurück im Mannschaftstraining zu sein und konnte heute einige Einheiten mitmachen. Jetzt geht es nach Bremen. Wir wollen in erster Linie Erfolg haben als Mannschaft. Wir schießen die Toren mit allen und müssen auch mit allen verteidigen", sagte Huntelaar auf der Pressekonferenz.