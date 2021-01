Hamann über Huntelaar-Rückkehr zu Schalke 04: "Ein nostalgischer Schachzug"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bewertet die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zu Schalke 04 als insgesamt positiv und setzt dabei vor allem auf etwaige emotionale Aspekte. "Für die Identifikation und um den Spielern in der Kabine das Gefühl zu vermitteln, was es heißt, für Schalke zu spielen, macht es Sinn" , sagte der Sky-Experte am Dienstagabend und bezeichnete den Deal als "nostalgischen Schachzug".

Nach Angaben von S04-Trainer Christian Gross vom Dienstagnachmittag seien bei dem Wechsel nur noch "letzte Details" zu klären gewesen. Wenige Stunden später gab der Klub den Transfer dann offiziell bekannt. Der Coach hofft gar, den Stürmer schon im Abstiegsduell am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Köln einsetzen zu können. Huntelaar stand bereits von 2010 bis 2017 bei Schalke unter Vertrag. In diesem Zeitraum gelangen dem Angreifer 126 Tore in 240 Pflichtspieleinsätzen. Anschließend war er zurück in seine Heimat zu Ajax Amsterdam gewechselt. In der laufenden Saison der Eredivisie gelangen Huntelaar sieben Treffer in elf Partien.