Huntelaar-Wechsel zu Schalke hängt an "letzten Details" – Gross hofft auf Einsatz gegen Köln

Der "Hunter" lässt auf sich warten: Vollzug konnte man bei Schalke 04 noch nicht vermelden, als Trainer Christian Gross um am Dienstag um 15.30 Uhr auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr, Sky) sprach. Die Verpflichtung von Klaas-Jan Huntelaar hinge noch an "letzten Details", teilte Gross mit. Trotzdem hofft der Trainer der stark abstiegsbedrohten Schalker darauf, den Stürmer vielleicht schon im Kellerduell aufbieten zu können: "Das ist eine absolute Möglichkeit", sagte er.

Gross: "Wenn, dann übernehmen wir einen fitten, hungrigen Huntelaar"

Sicher war sich Gross aber nicht, ob er in Huntelaar für das Heimspiel gegen die Kölner einplanen kann: "Es kann so oder so ausfallen", erklärte der Schweizer. Sollte der Wechsel des Niederländers von Ajax Amsterdam allerdings rechtzeitig über die Bühne gehen, rechnet Gross mit einem gesunden Huntelaar. Der 37-Jährige hatte Ajax am Wochenende offiziell wegen Wadenproblemen nicht zur Verfügung gestanden. "Die Abklärungen sind im Gange. Wenn, dann übernehmen wir sicher einen fitten, hungrigen Huntelaar", bekräftigte Gross.