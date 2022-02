Von Hütter-Fehlstart bis Eberl-Rücktritt: Die Krisen-Chronik der Gladbach-Saison

Viel hatte man sich bei Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg vorgenommen. Der erste Sieg nach dem Überraschungscoup gegen den FC Bayern zu Jahresbeginn (2:1) schürte die Hoffnung auf Besserung. Was folgte, war Ernüchterung: Mit 0:6 kamen die Schützlinge von Trainer Adi Hütter am Sonntag im Borussen-Duell mit dem BVB unter die Räder und fügten einer ohnehin schon schwachen Saison ein weiteres bitteres Kapitel hinzu. Auf Rang 13 in der Bundesliga beträgt der Vorsprung zu Relegationsplatz 16 nur noch vier Zähler, die Angst vor dem kompletten Absturz nimmt zu. Wie konnte es soweit kommen? Der SPORTBUZZER blickt auf fünf bittere Momente in der Spielzeit der Gladbacher. Anzeige

Der Fehlstart unter Trainer Adi Hütter

Dank einer Klausel konnte Adi Hütter Ex-Klub Eintracht Frankfurt verlassen. 7,5 Millionen Euro überwiesen die Gladbacher für den Österreicher, der Marco Rose ersetzte. Doch der Start verlief alles andere als nach Plan. In den ersten fünf Spielen kassierten die Gladbacher drei Niederlagen, dabei unter anderem gegen den FC Augsburg (0:1) und Union Berlin (1:2). Das tabellarische Ergebnis: Der Relegationsplatz mit nur vier Punkten. "Wir spielen und spielen, kommen aber nicht in den Sechzehner und werden nicht gefährlich. Wir hatten keine Idee, in der Box Gefahr auszustrahlen", sagte Kapitän Lars Stindl damals zu der Start-Krise. Mit zehn Punkten aus den nächsten fünf Spielen konnte Hütter dann die ersten ernsthaften Diskussionen über seinen Job abwenden.

Die Klatsche gegen den SC Freiburg

"Absoluter Scheiß", schimpfte Mittelfeldspieler Patrick Herrmann am 5. Dezember 2021 in das Mikro von DAZN. Was war passiert? Die Borussia hatte in den 45 ersten Minuten im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine absolut unterirdische Leistung abgeliefert. Zur Halbzeit stand es 6:0 (!) für den SC. "Es gilt in erster Linie, sich zu entschuldigen für unser Auftreten, das so nicht zu akzeptieren ist", sagte Trainer Adi Hütter nach der Vollklatsche. Maximilian Eggestein (2.), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhart (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) versenkten die Borussia im eigenen Stadion. Und dabei sollte doch unbedingt Wiedergutmachung betrieben werden, da eine Woche zuvor das Derby beim FC in Köln mit 1:4 auch sehr deutlich in die Hose ging. Nach dem Freiburg-Desaster folgten noch zwei weitere Niederlagen mit insgesamt sieben Gegentoren (1:4 in Leipzig, 2:3 gegen Frankfurt).



Die Abschiedsankündigung der Leistungsträger Matthias Ginter und Denis Zakaria

Nationalspieler Matthias Ginter und der Schweizer Denis Zakaria hatten sich im Winter entschieden, ihre im Sommer auslaufenden Verträge bei der Borussia nicht mehr zu verlängern, nachdem Ex-Sportdirektor Max Eberl zuvor Klarheit eingefordert hatte. Besonders die Personalie von Ginter sorgte für Aufregung, zumal ihn Hütter in der nächsten Partie gegen Bayer Leverkusen (1:2) auf der Bank ließ und auf Winter-Neuzugang Marvin Friedrich (von Union Berlin gekommen) setzte. Zuletzt gehörte der Verteidiger Ginter aber wieder zur Stammformation bei den Gladbachern. Zakaria machte noch im Januar-Transferfenster den Abflug, wechselte für 8,6 Millionen Euro zu Juventus Turin.

Das Aus im DFB-Pokal

Es war der letzte Strohhalm, an den sich die Hoffnung auf einen versöhnlichen Saisonabschluss klammerte. Im DFB-Pokal hatten die Gladbacher in Runde zwei fulminant den Top-Favoriten FC Bayern München aus dem Wettbewerb gekegelt (5:0). Der Sprung ins Achtelfinale sorgte auch angesichts des Ausscheidens von Borussia Dortmund einen Tag vor dem eigenen Duell in der Runde der letzten 16 für leise Titel-Träume – zumal mit Zweitligist Hannover 96 am 19. Januar 2022 eine vermeintlich überwindbare Hürde wartete. Doch gegen den Underdog lieferten die Gladbacher einen spielerischen Offenbarungseid, mussten nach einem deutlichen 0:3 gegen den klassentieferen Widersacher aus Niedersachsen die Segel streichen – aus der Traum. "Wir hatten so eine Riesenmöglichkeit, etwas Besonders zu schaffen und in dieser Saison den Pokal zu gewinnen – und dann so ein Spiel. Ich verstehe es nicht. Das ist schwierig in Worte zu fassen", hatte Ex-Nationalspieler und Kapitän Lars Stindl im Anschluss bei Sky gesagt.

Der Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl