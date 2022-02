Hütter lobt "Jetzt-erst-recht-Mentalität": Gladbach belohnt sich für "Mut" in Bielefeld

Vor 10.000 erstmals wieder zugelassenen Zuschauern in der SchücoArena erzielten Janni Serra (19. Minute) den Treffer für Bielefeld, Alassane Plea (38.) traf in einer unterhaltsamen Partie für die Gäste. "Wir wollten eine gute Leistung zeigen und trotz unserer Situation mit Mut auftreten. Das ist uns in vielen Phasen gelungen, auch wenn wir zwei, drei Kontersituationen für den Gegner zugelassen haben", lobte auch Gladbach-Keeper Yann Sommer. "Die Bundesliga ist hart umkämpft, da müssen wir durch und richtig fighten."