Hütter-Team in Vorbereitung weiter sieglos: Gladbach patzt in Testspiel gegen Paderborn

Die Borussia ist weiter auf der Suche nach der Früh-Form: Borussia Mönchengladbach bleibt in der Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Adi Hütter sieglos. Der Bundesliga-Achte der Vorsaison unterlag am Samstag dem Zweitligisten SC Paderborn mit 1:3. Die Treffer für die Ostwestfalen erzielten Uwe Hünemeier (13. Minute), Jannis Heuer (54.) und Dennis Srbeny (61.). Für die nur mit wenigen Stammspielern angetretenen Gladbacher traf Conor Noß (58.).

Von diesem Samstag an beziehen die Borussen ihr einwöchiges Trainingslager in Harsewinkel. Schon am vergangenen Samstag patzte Gladbach in einem Testspiel. Gegen Viktoria Köln, einem Drittligisten, kam das Hütter-Team nicht über ein 2:2 hinaus. "Ich bin kein Zauberer. Wir müssen zum Saisonstart parat sein, da müssen die Mechanismen da sein", sagte der 51-Jährige daraufhin der Rheinischen Post.