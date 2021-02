Huub Stevens bestätigt: Schalke-Legende zieht sich zum Sommer aus dem Aufsichtsrat zurück

Er ist mit dem Klub verbunden wie wenige andere : Huub Stevens wird sein Engagement beim FC Schalke 04 zum Sommer beenden. Wie der 67 Jahre alte Niederländer am Montag in einem Interview auf der Klub-Homepage der Königsblauen verriet, wird er nicht für den Aufsichtsrat kandidieren: " Nun habe ich mich aber schweren Herzens entschieden, dass meine Zeit im Schalker Aufsichtsrat nach drei sehr bewegten und herausfordernden Jahren im Sommer endet ", sagte Stevens.

Der langjährige Trainer war vor drei Jahren in das Kontrollgremium gewählt worden. In seiner Amtszeit musste er aber zwei Mal in eine andere Rolle zurückkehren: Zum Ende der vergangenen Saison für zehn Spiele und dann erneut im Dezember für zwei Partien musste er als Interimstrainer aushelfen. "Ich habe in den vergangenen drei Jahren sehr viel erlebt und hätte nicht gedacht, dass ich noch zwei Mal auf der Bank sitzen werde", resümierte er nun. "Aber der Verein hat mich in sehr schwierigen Situationen gebraucht. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, es ging um meinen, um unseren FC Schalke 04."